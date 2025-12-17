Посадовиця податкової з Черкащини не задекларувала елітні авто чоловіка на 7 мільйонів гривень — Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру начальниці відділу ДПС, яка внесла недостовірні відомості до декларації, не вказавши майно, оформлене на чоловіка.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили посадовицю податкової, яка не вказала у декларації майна на понад 7 000 000 гривень. Про це повідомляє Нацполіція

За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді начальника відділу Державної податкової служби в Черкаській області, внесла недостовірні відомості до декларації особи за 2022 рік.

Вона не вказала майно, що належить її чоловікові на праві власності. Зокрема транспортні засоби – BMW X5, дві TOYOTA LAND CRUISER 200, вантажні автомобілі MERCEDES-BENZ SPRINTER та MAN TGX. Загальна вартість – понад сім мільйонів гривень.

Посадовиці оголосили підозру за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання, що може загрожувати підозрюваній, до двох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Збір доказової бази проводився спільно з НАЗК. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.