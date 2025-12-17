Рождественский трафик на границе – где на Львовщине самые короткие очереди

Пограничники прогнозируют рост пассажиропотока до 25%.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед рождественскими праздниками пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области растет – украинцы выезжают за границу для отдыха и покупок. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Наибольшая нагрузка в настоящее время фиксируется в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец». В то же время наименьшие очереди наблюдаются в «Смильнице» и «Нижанковичах». Умеренное движение зафиксировано в пунктах пропуска «Рава-Русская», «Угринов» и «Грушев».

По прогнозам пограничной службы, в предпраздничный период интенсивность движения может вырасти до 25%. Для минимизации очередей пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, развертывают дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают взаимодействие с польской стороной.

В дни Рождества и Нового года ожидается временное снижение интенсивности движения, а постепенное сокращение пассажиропотока прогнозируют после первой недели января.

Для более быстрого пересечения границы пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также планировать поездки на ночное или утреннее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.