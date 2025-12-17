  1. В Україні

Різдвяний трафік на кордоні – де на Львівщині найменші черги

18:49, 17 грудня 2025
Прикордонники прогнозують зростання пасажиропотоку до 25%.
Різдвяний трафік на кордоні – де на Львівщині найменші черги
Фото: dpsu.gov.ua
Перед різдвяними святами пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зростає — українці виїжджають за кордон для відпочинку та покупок. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Найбільше навантаження наразі фіксують у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець». Водночас найменші черги спостерігаються у «Смільниці» та «Нижанковичах». Помірний рух зафіксовано в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Угринів» і «Грушів».

За прогнозами прикордонної служби, у передсвятковий період інтенсивність руху може зрости до 25%. Для мінімізації черг прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують взаємодію з польською стороною.

У дні Різдва та Нового року очікується тимчасове зниження інтенсивності руху, а поступове скорочення пасажиропотоку прогнозують після першого тижня січня.

Для швидшого перетину кордону прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску, а також планувати поїздки на нічний або ранковий час.

Львів кордон

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

