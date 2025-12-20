Мы сами ее разрушили, — Буданов о мобилизации в Украине

Кирилл Буданов считает, что главной ошибкой стала «всухую проигранная медийная кампания, которая позволила поднять градус в вопросах мобилизации».

Фото: lb.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина сама разрушила свою мобилизацию, и обвинять в этом следует только самих себя. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече Клуба LB.

Он считает, что главной ошибкой стала «всухую проигранная медийная кампания, которая позволила поднять градус в вопросах мобилизации».

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — всухую проигранная медийная кампания. Просто всухую. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не такое большое, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осознанно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное — это не так. Мы сами ее разрушили», — подчеркнул Буданов.

Ранее Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14320, который касается усовершенствования деятельности органов военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.