Ми самі її зруйнували, — Буданов про мобілізацію в Україні

Кирило Буданов вважає, що головною помилкою є «наглухо програна медійна кампанія, яка дозволила підняти градус у питаннях мобілізації».

Фото: lb.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна сама зруйнувала свою мобілізацію, і звинувачувати в цьому варто лише самих себе. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на зустрічі Клубу LB.

Він вважає, що головною помилкою є «наглухо програна медійна кампанія, яка дозволила підняти градус у питаннях мобілізації».

«Головна помилка, суто на мій погляд, — наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації. Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували», - підкреслив Буданов.

Раніше Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14320, який стосується удосконалення діяльності органів військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.