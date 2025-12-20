Как рассчитывается доход предпринимателей при оформлении выплат на проживание для ВПЛ — разъяснение ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос расчета дохода предпринимателей при оформлении выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

В Пенсионном фонде продолжают отвечать на вопросы украинцев относительно выплат.

На этот раз в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обратилась гражданка со следующим вопросом: «Я физическое лицо — предприниматель 3 группы налогообложения. В настоящее время доходов от предпринимательской деятельности не получаю. Подала заявление на назначение помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. При этом в среднемесячный совокупный доход был учтен размер трех минимальных заработных плат за каждый месяц в расчетном периоде. Правильно ли рассчитали мой среднемесячный совокупный доход?».

В ведомстве отметили, что расчет был осуществлен правильно.

Там подчеркнули, что для физических лиц — предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и являются плательщиками единого налога 3 группы, учитывается доход, исчисленный в размере трех минимальных заработных плат. Такой механизм расчета применяется независимо от фактически полученных (или не полученных) доходов и включается в совокупный доход за каждый месяц (порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

