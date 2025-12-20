  1. В Україні

Як обчислюється дохід підприємців при оформленні виплат на проживання для ВПО — роз’яснення ПФ

12:43, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонду роз’яснили питання обчислення доходу підприємців при оформленні виплат на проживання для ВПО.
Як обчислюється дохід підприємців при оформленні виплат на проживання для ВПО — роз’яснення ПФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання українців щодо виплат.

Цього разу до Головно управління Пенсійного фонду України в Донецькій області звернулася особа з наступним запитанням: «Я фізична особа-підприємець 3 групи оподаткування. Наразі доходи від підприємницької діяльності не отримую. Подала заяву на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. При цьому в середньомісячний сукупний дохід було враховано розмір трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць в періоді. Чи правильно розрахували мій середньомісячний сукупний дохід?».

У відомстві зазначили, що розрахунок здійснено правильно.

Там підкреслили, що для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 3 групи, враховується дохід, обчислений у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Такий механізм обчислення застосовується незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць (порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Пенсійний фонд ФОП ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]