Як обчислюється дохід підприємців при оформленні виплат на проживання для ВПО — роз’яснення ПФ

У Пенсійному фонду роз’яснили питання обчислення доходу підприємців при оформленні виплат на проживання для ВПО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання українців щодо виплат.

Цього разу до Головно управління Пенсійного фонду України в Донецькій області звернулася особа з наступним запитанням: «Я фізична особа-підприємець 3 групи оподаткування. Наразі доходи від підприємницької діяльності не отримую. Подала заяву на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. При цьому в середньомісячний сукупний дохід було враховано розмір трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць в періоді. Чи правильно розрахували мій середньомісячний сукупний дохід?».

У відомстві зазначили, що розрахунок здійснено правильно.

Там підкреслили, що для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 3 групи, враховується дохід, обчислений у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Такий механізм обчислення застосовується незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць (порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.