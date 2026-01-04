Получили в подарок сертификат от юрлица: кто и когда уплачивает налог

Каким образом облагаются НДФЛ подарочные сертификаты, подаренные юридическим лицом в пользу физического лица.

Подарочные сертификаты давно стали популярным инструментом поощрения клиентов, партнеров и даже случайных победителей акций. Однако не все знают: такой подарок может иметь налоговые последствия для получателя. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, каким образом облагаются налогом подарочные сертификаты, которые юридическое лицо предоставляет физическому лицу.

Подарочный сертификат — это дополнительное благо

Согласно Налоговому кодексу, подарочный сертификат, полученный безвозмездно от компании, считается дополнительным благом. То есть это доход, который не является заработной платой и не связан с выполнением трудовых или гражданско-правовых обязанностей, но при этом подлежит налогообложению.

В налогооблагаемый доход включается стоимость такого сертификата, определенная по обычной цене. Если доход предоставляется не в денежной форме, а в виде товаров или услуг, налог рассчитывается с применением специального коэффициента.

Когда налог можно не платить

В общую месячную налогооблагаемую сумму дохода не включается стоимость подарков, если она не превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года (в расчете на месяц). Важно: это правило не касается денежных выплат — они облагаются налогом в любом размере.

Таким образом, если подарочный сертификат укладывается в этот лимит, ПДФО с него не уплачивается. Если же стоимость выше — облагается сумма превышения.

Ставка налога

Базовая ставка налога на доходы физических лиц в таком случае составляет 18%. Налог удерживается у источника выплаты, то есть юридическим лицом, которое предоставляет сертификат.

Таким образом, если компания дарит физическому лицу подарочный сертификат, его стоимость:

считается дополнительным благом;

включается в налогооблагаемый доход;

облагается ПДФО по ставке 18%, если превышен необлагаемый лимит.

