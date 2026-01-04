  1. В Украине

Получили в подарок сертификат от юрлица: кто и когда уплачивает налог

07:55, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Каким образом облагаются НДФЛ подарочные сертификаты, подаренные юридическим лицом в пользу физического лица.
Получили в подарок сертификат от юрлица: кто и когда уплачивает налог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подарочные сертификаты давно стали популярным инструментом поощрения клиентов, партнеров и даже случайных победителей акций. Однако не все знают: такой подарок может иметь налоговые последствия для получателя. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, каким образом облагаются налогом подарочные сертификаты, которые юридическое лицо предоставляет физическому лицу.

Подарочный сертификат — это дополнительное благо

Согласно Налоговому кодексу, подарочный сертификат, полученный безвозмездно от компании, считается дополнительным благом. То есть это доход, который не является заработной платой и не связан с выполнением трудовых или гражданско-правовых обязанностей, но при этом подлежит налогообложению.

В налогооблагаемый доход включается стоимость такого сертификата, определенная по обычной цене. Если доход предоставляется не в денежной форме, а в виде товаров или услуг, налог рассчитывается с применением специального коэффициента.

Когда налог можно не платить

В общую месячную налогооблагаемую сумму дохода не включается стоимость подарков, если она не превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года (в расчете на месяц). Важно: это правило не касается денежных выплат — они облагаются налогом в любом размере.

Таким образом, если подарочный сертификат укладывается в этот лимит, ПДФО с него не уплачивается. Если же стоимость выше — облагается сумма превышения.

Ставка налога

Базовая ставка налога на доходы физических лиц в таком случае составляет 18%. Налог удерживается у источника выплаты, то есть юридическим лицом, которое предоставляет сертификат.

Таким образом, если компания дарит физическому лицу подарочный сертификат, его стоимость:

  • считается дополнительным благом;
  • включается в налогооблагаемый доход;
  • облагается ПДФО по ставке 18%, если превышен необлагаемый лимит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]