Отримали у подарунок сертифікат від юрособи: хто і коли сплачує податок

Яким чином оподатковуються ПДФО подарункові сертифікати, подаровані юридичною особою на користь фізичної особи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подарункові сертифікати давно стали популярним інструментом заохочення клієнтів, партнерів і навіть випадкових переможців акцій. Утім, не всі знають: такий подарунок може мати податкові наслідки для отримувача. В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснили, як саме оподатковуються подарункові сертифікати, які юридична особа надає фізичній особі.

Подарунковий сертифікат — це додаткове благо

Згідно з Податковим кодексом, подарунковий сертифікат, отриманий безоплатно від компанії, вважається додатковим благом. Тобто це дохід, який не є зарплатою і не пов’язаний з виконанням трудових або цивільно-правових обов’язків, але все одно підлягає оподаткуванню.

До оподатковуваного доходу включається вартість такого сертифіката, визначена за звичайною ціною. Якщо дохід надається не грошима, а у вигляді товарів чи послуг, податок розраховується із застосуванням спеціального коефіцієнта.

Коли податок можна не платити

До загального місячного оподатковуваного доходу не включається вартість подарунків, якщо вона не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (у розрахунку на місяць). Важливо: це правило не стосується грошових виплат — вони оподатковуються в будь-якому розмірі.

Отже, якщо подарунковий сертифікат «вкладається» у цей ліміт, ПДФО з нього не сплачують. Якщо ж вартість більша — оподатковується сума перевищення.

Ставка податку

Базова ставка податку на доходи фізичних осіб у такому випадку становить 18%. Податок утримується у джерела виплати, тобто юридичною особою, яка надає сертифікат.

Отже, якщо компанія дарує фізичній особі подарунковий сертифікат, його вартість:

вважається додатковим благом;

включається до оподатковуваного доходу;

оподатковується ПДФО за ставкою 18%, якщо перевищено неоподатковуваний ліміт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.