  1. В Україні

Отримали у подарунок сертифікат від юрособи: хто і коли сплачує податок

07:55, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Яким чином оподатковуються ПДФО подарункові сертифікати, подаровані юридичною особою на користь фізичної особи.
Отримали у подарунок сертифікат від юрособи: хто і коли сплачує податок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подарункові сертифікати давно стали популярним інструментом заохочення клієнтів, партнерів і навіть випадкових переможців акцій. Утім, не всі знають: такий подарунок може мати податкові наслідки для отримувача. В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснили, як саме оподатковуються подарункові сертифікати, які юридична особа надає фізичній особі.

Подарунковий сертифікат — це додаткове благо

Згідно з Податковим кодексом, подарунковий сертифікат, отриманий безоплатно від компанії, вважається додатковим благом. Тобто це дохід, який не є зарплатою і не пов’язаний з виконанням трудових або цивільно-правових обов’язків, але все одно підлягає оподаткуванню.

До оподатковуваного доходу включається вартість такого сертифіката, визначена за звичайною ціною. Якщо дохід надається не грошима, а у вигляді товарів чи послуг, податок розраховується із застосуванням спеціального коефіцієнта.

Коли податок можна не платити

До загального місячного оподатковуваного доходу не включається вартість подарунків, якщо вона не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (у розрахунку на місяць). Важливо: це правило не стосується грошових виплат — вони оподатковуються в будь-якому розмірі.

Отже, якщо подарунковий сертифікат «вкладається» у цей ліміт, ПДФО з нього не сплачують. Якщо ж вартість більша — оподатковується сума перевищення.

Ставка податку

Базова ставка податку на доходи фізичних осіб у такому випадку становить 18%. Податок утримується у джерела виплати, тобто юридичною особою, яка надає сертифікат.

Отже, якщо компанія дарує фізичній особі подарунковий сертифікат, його вартість:

  • вважається додатковим благом;
  • включається до оподатковуваного доходу;
  • оподатковується ПДФО за ставкою 18%, якщо перевищено неоподатковуваний ліміт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]