Сейчас у нас новая волна, новый шанс закончить войну, — Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств — членов Коалиции желающих.

Глава государства поблагодарил государства-партнеры за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

«Сейчас у нас новая волна, новый шанс закончить эту войну, и мы благодарны, что на дипломатическом пути мы также не одни, поэтому спасибо вашим лидерам», — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: важно обсудить конкретные наработки и детали мирного процесса, необходимые гарантии безопасности, которые со своей стороны предоставят государства-партнеры.

«Мы очень хотели поделиться документами, которые уже имеем и по которым нам нужна ваша поддержка и совместная работа. У нас есть план последовательности действий, это очень важно — что за чем мы готовы делать», — отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только сильное и совместное давление на Россию со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы может изменить ее расчеты.

«Россия не проявила настоящего желания стремиться к миру. Вместо этого она продолжает свою агрессивную войну, насилие и нестабильность, используя переговоры как тактику для выигрыша времени. Она использует провокации и манипуляции, чтобы сорвать прогресс в мирном процессе», — отметил Президент.

Во время встречи обсудили все наработки сегодняшних трех панелей между украинской переговорной командой и представителями стран — членов Коалиции желающих. Обсуждения касались трех направлений: рамочного мирного плана, гарантий безопасности, а также восстановления и экономического возрождения Украины.

Следующими шагами станут встреча начальников генеральных штабов 5 января и встреча на уровне лидеров 6 января в Париже. Президент отметил, что после этих контактов можно будет подготовить совместную встречу с представителями США.

