В Тернопольской области мужчина «слил» интимное видео бывшей жены, когда узнал о ее новых отношениях — ему грозит тюрьма

Следователи установили, что фигурант создал фейковый аккаунт и распространял видео — ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Тернопольской области мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за распространение интимного видео бывшей жены. Об этом сообщает областная полиция.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 22-летняя женщина. Она сообщила, что ее бывший муж распространяет в социальных сетях видео интимного содержания с ее участием.

В ходе проверки следователи установили, что мужчина сначала шантажировал потерпевшую запрещенным контентом, а затем, узнав, что она находится в новых отношениях, создал фейковую страницу в социальных сетях от имени ее нового мужа. Именно через этот аккаунт он начал распространять эротическое видео.

В ходе досудебного расследования фигурант признал свою вину.

Следователи инкриминируют мужчине часть 2 статьи 301 (распространение порнографического видео) Уголовного кодекса Украины. Если искусствоведческая экспертиза подтвердит, что видеопродукция содержит запрещенный контент, то за совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

