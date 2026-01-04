  1. В Україні

На Тернопільщині чоловік «злив» інтимне відео колишньої дружини, коли дізнався про її нові стосунки — йому загрожує в’язниця

16:01, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідчі встановили, що фігурант створив фейковий акаунт і розповсюджував відео — йому загрожує до 5 років ув’язнення.
На Тернопільщині чоловік «злив» інтимне відео колишньої дружини, коли дізнався про її нові стосунки — йому загрожує в’язниця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення за поширення інтимного відео колишньої дружини. Про це повідомляє обласна поліція.

До правоохоронців із заявою звернулася 22-річна жінка. Вона повідомила, що її колишній чоловік поширює у соціальних мережах відео інтимного змісту за її участю.

У ході перевірки слідчі встановили, що чоловік спочатку шантажував потерпілу забороненим контентом, а згодом, дізнавшись, що вона перебуває у нових стосунках, створив фейкову сторінку в соцмережах від імені її нового чоловіка. Саме через цей акаунт він почав поширювати еротичне відео.

Під час досудового розслідування фігурант визнав свою провину.

Слідчі інкримінують чоловікові частину 2 статті 301 (розповсюдження порнографічного відео) Кримінального кодексу України. Якщо мистецтвознавча експертиза підтвердить, що відепродукція містить заборонений контент, то за вчинене чоловік може потрапити за ґрати на 5 років.

Наразі досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]