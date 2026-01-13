  1. В Украине

Парламент не смог перейти к назначению Михаила Федорова главой Минобороны: не хватило голосов

17:10, 13 января 2026
Рада провалила переход к рассмотрению назначения Федорова на должность министра обороны.
Во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Михаила Федорова с должности главы Министерства цифровой трансформации, но парламент не смог  перейти к назначению Федорова на должность министра обороны, так как не хватило голосов. Сейчас в Раде идет перерыв.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

