  1. В Україні

Парламент не зміг перейти до призначення Михайла Федорова очільником Міноборони: забракло голосів

17:10, 13 січня 2026
Рада провалила перехід до розгляду призначення Федорова на посаду міністра оборони.
У вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтриманла звільнення Михайла Федорова з посади очільника Міністерства цифрової трансформації, але парламент не зміг перейти до призначення Федорова на посаду міністра оборони, так як забракло голосів. Нині у Раді триває перерва.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Згодом Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Верховна Рада України призначення Міноборони Михайло Федоров

