  1. В Украине

Начисляется ли ЕСВ на средства, израсходованные работником в командировке сверх нормы — разъяснение ГНС

16:16, 14 января 2026
В ГНС разъяснили, включаются ли в базу начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование средства, израсходованные работником в командировке сверх нормы.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, начисляется ли ЕСВ на средства, израсходованные работником в командировке сверх нормы.

В соответствии с п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2464), базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) для работодателей — предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающих основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями, а также сумма вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Составляющие фонда оплаты труда определены Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата Украины от 13 января 2004 года № 5 (далее — Инструкция № 5).

Перечень видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 года № 1170 (далее — Перечень).

Согласно п. 3.15 разд. III Инструкции № 5 и п. 6 разд. I Перечня, расходы на командировки: суточные (в полном объеме), стоимость проезда, расходы на наем жилого помещения, компенсационные выплаты и суточные, выплачиваемые при переезде на работу в другую местность согласно действующему законодательству, не относятся к фонду оплаты труда и не являются базой для начисления единого взноса.

«Учитывая изложенное, не включаются в базу начисления единого взноса суммы средств, израсходованные работником в командировке сверх установленных законодательством норм и не возвращенные в установленные сроки», — добавили в ГНС.

налоговая налоги

