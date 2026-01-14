В Украине разработали ударный «Дрон-Ждун», который способен ждать цель до 14 суток

Украинский производитель TAF Industries представил систему «Дрон-Ждун», которая меняет тактику применения дронов-камикадзе.

Украинская компания TAF Industries разработала систему «Дрон-Ждун» для ударных беспилотников, которая позволяет БПЛА находиться в режиме ожидания цели до 14 суток. Об этом сообщили в Технологических Силах Украины.

Разработка превращает беспилотники в так называемые «умные боеприпасы», способные действовать скрытно и менять подход к применению дронов-камикадзе. Речь идет о БПЛА Kolibri 7, 8 и 10, оснащенных дневной или ночной камерой и радиосвязью, которые могут работать в режиме засады.

Ключевым элементом технологии является система Power Key — плата собственной разработки, которая позволяет оператору дистанционно отключить все питание дрона, кроме приемника. В таком режиме беспилотник фактически «засыпает» и становится малозаметным для средств радиотехнической разведки.

В ходе тестирования установлено, что дрон может находиться в режиме ожидания до 14 суток и при этом сохранять достаточный заряд для выполнения финального маневра. Разработчики отмечают, что в отличие от вражеских решений на оптоволокне, «Дрон-Ждун» остается мобильным и автономным. Power Key называют первым серийным решением, которое позволяет создавать скрытые засады на технику и личный состав в неожиданных для противника местах.

В TAF Industries отмечают, что спрос на эту технологию растет. В декабре компания начала серийное производство дронов с системой Power Key после успешных тестирований и боевых испытаний. Первые образцы беспилотников с системой отложенного старта для тестирования начали поступать в подразделения в августе 2025 года.

