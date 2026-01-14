  1. В Украине

ВСП уволил судью Тывровского районного суда Винницкой области Игоря Ратушняка

09:42, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судью Игоря Ратушняка уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил судью Тывровского районного суда Винницкой области Игоря Ратушняка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 13 января принял решение об увольнении Ратушняка Игоря Александровича с должности судьи Тывровского районного суда Винницкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил ВСП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Тывровского районного суда Винницкой области Ратушняка Игоря Александровича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности.

Отметим, что ранее коллегия судей ВАКС огласила приговор, которым судью признали виновным в получении неправомерной выгоды.

«Приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией части имущества», — говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в августе 2021 года судья высказал просьбу предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. гривен (4 620 долл. США), за принятие решения о признании права собственности на этот земельный участок (пай) за физическим лицом.

Отмечается, что детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументированы два факта передачи денежных средств — 3 тыс. долларов США и 1 620 долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]