ВСП уволил судью Тывровского районного суда Винницкой области Игоря Ратушняка

Судью Игоря Ратушняка уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия 13 января принял решение об увольнении Ратушняка Игоря Александровича с должности судьи Тывровского районного суда Винницкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Тывровского районного суда Винницкой области Ратушняка Игоря Александровича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности.

Отметим, что ранее коллегия судей ВАКС огласила приговор, которым судью признали виновным в получении неправомерной выгоды.

«Приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией части имущества», — говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в августе 2021 года судья высказал просьбу предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. гривен (4 620 долл. США), за принятие решения о признании права собственности на этот земельный участок (пай) за физическим лицом.

Отмечается, что детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументированы два факта передачи денежных средств — 3 тыс. долларов США и 1 620 долларов США.

