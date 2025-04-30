Судья Игорь Ратушняк временно отстранен от осуществления правосудия

Судья отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты ВСП.

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Судья Тывровского районного суда Винницкой области Ратушняк Игорь Александрович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности было принято Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 30 апреля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей дисциплинарной палатой 30 апреля 2025 года, судья Тывровского районного суда Винницкой области Игорь Александрович Ратушняк временно отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия ВСП решения об их увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

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