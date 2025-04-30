Зеленский подписал закон о создании нового Единого реестра квалификаций

Единый реестр квалификаций должен быть создан в течение года со дня вступления в силу закона.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который будет способствовать усовершенствованию национальной системы квалификаций, в соответствии с актуальными потребностями рынка труда (№4353-IX). Документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства 29 апреля.

Законопроект №9630 предусматривает разработку профессиональных стандартов для современных профессий, упорядочение информации о квалификациях, а также устранение морально устаревших и чрезмерно бюрократизированных процедур на рынке труда. В результате, система должна стать более прозрачной и способствовать развитию рынка труда.

Ключевым аспектом является предоставление Национальному агентству квалификаций полномочий по созданию и ведению Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий. Закон также предусматривает диджитализацию данных и их синхронизацию с другими базами, что обеспечит более эффективное взаимодействие между различными учреждениями.

Основной целью законопроекта является создание Единого реестра квалификаций, который объединит существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик. Авторы законопроекта отмечают, что нынешние документы являются морально устаревшими, не соответствуют современным требованиям производственных процессов и тормозят развитие рынка труда.

Согласно принятому закону, Единый реестр квалификаций должен быть создан в течение года со дня вступления закона в силу.

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