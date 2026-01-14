Языковая омбудсменка призвала Раду поддержать постановление об усилении роли украинского языка

Елена Ивановская подчеркнула необходимость принятия языкового постановления, ее проект предусматривает обновление правописания и юридической терминологии.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к народным депутатам с призывом как можно скорее вынести на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады и единогласно поддержать проект постановления «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства». Накануне документ поддержал парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.і

По словам языкового омбудсмена, проект постановления предусматривает комплексные решения в правотворческой, образовательной, информационной и научной сферах. В частности, речь идет об обновлении украинского правописания, повышении языкового качества законодательства, развитии украиноязычного аудиовизуального контента, противодействии пророссийским нарративам в медиапространстве, а также укреплении институтов, ответственных за формирование государственной языковой политики.

«Особое значение имеет заложенный в постановлении курс на недопущение использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности и продолжения практик русификации украинского общества, а также на формирование украиноязычной среды в семье, образовании, медиа и публичном пространстве», - добавила Ивановская.

Напомним, проект постановления Верховной Рады «О усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства» был зарегистрирован 25 декабря 2025 года. Инициатива направлена на системное укрепление статуса украинского языка как государственного, в частности в сферах правотворчества, образования, информационной безопасности, медиа и публичного управления, а также согласование юридической терминологии с правом Европейского Союза.

