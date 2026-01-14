  1. В Украине
Что означает отметка «S» в свидетельстве о регистрации авто — разъяснение сервисного центра МВД

21:42, 14 января 2026
Сервисный центр МВД сообщил, что графа P.3 на обороте бланка указывает тип топлива, на котором работает транспортное средство.
Фото: hsc.gov.ua
Главный сервисный центр МВД разъяснил, что означает отметка «S» в свидетельстве о регистрации автомобиля.

Там подчеркнули, что в свидетельстве о регистрации транспортного средства указываются основные характеристики авто. Графа P.3 на обороте бланка показывает тип топлива, на котором работает транспортное средство.

Например:

B — бензин

S — бензин или газ/бензин (после установки ГБО)

«Если на автомобиль установили газобаллонное оборудование, информация об этом вносится именно в P.3, а не в “особые отметки”. Это подтверждает, что переоборудование выполнено официально и с соблюдением требований безопасности.

Самостоятельная установка ГБО запрещена. После переоборудования необходимо в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД и получить новое свидетельство.

Автомобиль привозить не нужно, за исключением случаев проведения экспертного исследования», — добавили в ведомстве.

