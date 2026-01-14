  1. В Украине

В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января из-за ухудшения погоды

13:36, 14 января 2026
Из-за непогоды в Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января.
В Киеве из-за ухудшения погодных условий временно отменили проведение продуктовых ярмарок. Ограничения будут действовать до 15 января включительно.

Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, решение приняли с учетом прогноза синоптиков о снижении температуры воздуха и образовании гололедицы на дорогах.

Киев

