В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января из-за ухудшения погоды

Из-за непогоды в Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий временно отменили проведение продуктовых ярмарок. Ограничения будут действовать до 15 января включительно.

Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, решение приняли с учетом прогноза синоптиков о снижении температуры воздуха и образовании гололедицы на дорогах.

