В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января из-за ухудшения погоды
13:36, 14 января 2026
Из-за непогоды в Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок до 15 января.
В Киеве из-за ухудшения погодных условий временно отменили проведение продуктовых ярмарок. Ограничения будут действовать до 15 января включительно.
Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, решение приняли с учетом прогноза синоптиков о снижении температуры воздуха и образовании гололедицы на дорогах.
