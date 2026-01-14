Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК – полиция разыскивает нападавшего
В поселке Рудно возле Львова неизвестный обстрелял автомобиль группы оповещения территориального центра комплектования. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, происшествие произошло 14 января около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по микроавтобусу Volkswagen Transporter, в котором находились военнослужащие РТЦК, проводившие мероприятия по оповещению. После этого стрелок покинул место происшествия.
В полиции отмечают, что в результате стрельбы никто не пострадал, однако автомобиль военнослужащих получил технические повреждения.
Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Полиция разыскивает злоумышленника.
