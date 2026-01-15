В Запорожье 22-летняя женщина продала младенца за деньги, оплату аренды жилья

Ребенка нашли в Ужгороде, матери грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней жительнице Запорожья, которую считают причастной к продаже своей месячной дочери за денежное вознаграждение и другие материальные блага. Об этом рассказали в полиции Запорожской области.

По данным следствия, женщина передала ребенка другой за деньги, оплаченную аренду жилья и услуги нотариуса по удостоверению преступной сделки. Девочку впоследствии обнаружили и изъяли в Ужгороде. Жительница Ужгорода фактически получила возможность распоряжаться чужим ребенком.

Правоохранители под процессуальным руководством областной прокуратуры установили местонахождение ребенка. При участии ужгородских полицейских и представителей социальных служб младенца изъяли и вернули в Запорожье. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Во время санкционированного обыска по месту жительства биологической матери правоохранители изъяли психотропное вещество PVP, документы и электронные устройства, которые направили на экспертизу.

На основании собранных доказательств женщине объявили подозрение по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля человеком, совершенная в отношении малолетней) и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта). Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.