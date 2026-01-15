  1. В Украине

В Запорожье 22-летняя женщина продала младенца за деньги, оплату аренды жилья

10:19, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ребенка нашли в Ужгороде, матери грозит до 15 лет тюрьмы.
В Запорожье 22-летняя женщина продала младенца за деньги, оплату аренды жилья
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней жительнице Запорожья, которую считают причастной к продаже своей месячной дочери за денежное вознаграждение и другие материальные блага. Об этом рассказали в полиции Запорожской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, женщина передала ребенка другой за деньги, оплаченную аренду жилья и услуги нотариуса по удостоверению преступной сделки. Девочку впоследствии обнаружили и изъяли в Ужгороде. Жительница Ужгорода фактически получила возможность распоряжаться чужим ребенком.

Правоохранители под процессуальным руководством областной прокуратуры установили местонахождение ребенка. При участии ужгородских полицейских и представителей социальных служб младенца изъяли и вернули в Запорожье. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Во время санкционированного обыска по месту жительства биологической матери правоохранители изъяли психотропное вещество PVP, документы и электронные устройства, которые направили на экспертизу.

На основании собранных доказательств женщине объявили подозрение по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля человеком, совершенная в отношении малолетней) и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта). Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция дети Запорожье Ужгород

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]