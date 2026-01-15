У Запоріжжі 22-річна жінка продала немовля за гроші та оплату оренди житла

Дитину знайшли в Ужгороді, матері загрожує до 15 років ув’язнення.

Правоохоронці повідомили про підозру 22-річній жительці Запоріжжя, яку вважають причетною до продажу своєї місячної доньки за грошову винагороду та інші матеріальні блага. Про це розповіли в поліції Запорізької області.

За даними слідства, жінка передала дитину іншій за гроші, оплачену оренду житла та послуги нотаріуса щодо посвідчення злочинної оборудки. Дівчинку згодом виявили та вилучили в Ужгороді. Жителька Ужгорода фактично отримала можливість розпоряджатися чужою дитиною.

Павоохоронці за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили місцеперебування дитини. За участі ужгородських поліцейських і представників соціальних служб немовля вилучили та повернули до Запоріжжя. Наразі життю і здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання біологічної матері правоохоронці вилучили психотропну речовину PVP, документи та електронні пристрої, які направили на експертизу.

На підставі зібраних доказів жінці оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої) та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту). Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

