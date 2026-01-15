  1. В Україні

У Запоріжжі 22-річна жінка продала немовля за гроші та оплату оренди житла

10:19, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дитину знайшли в Ужгороді, матері загрожує до 15 років ув’язнення.
У Запоріжжі 22-річна жінка продала немовля за гроші та оплату оренди житла
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру 22-річній жительці Запоріжжя, яку вважають причетною до продажу своєї місячної доньки за грошову винагороду та інші матеріальні блага. Про це розповіли в поліції Запорізької області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, жінка передала дитину іншій за гроші, оплачену оренду житла та послуги нотаріуса щодо посвідчення злочинної оборудки. Дівчинку згодом виявили та вилучили в Ужгороді. Жителька Ужгорода фактично отримала можливість розпоряджатися чужою дитиною.

Павоохоронці за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили місцеперебування дитини. За участі ужгородських поліцейських і представників соціальних служб немовля вилучили та повернули до Запоріжжя. Наразі життю і здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання біологічної матері правоохоронці вилучили психотропну речовину PVP, документи та електронні пристрої, які направили на експертизу.

На підставі зібраних доказів жінці оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої) та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту). Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Запоріжжя Ужгород

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]