Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявили обязательную эвакуацию 40 детей

Эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей.

Министерство развития общин и территорий Украины объявило обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Соответствующее решение было принято во время заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По данным министерства, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

Алексей Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях постоянной угрозы обстрелов.

В министерстве также напомнили, что обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями продолжается и в других регионах. В частности, в Донецкой области с апреля 2023 года по 11 января 2026 года эвакуировано 19 447 детей, в общинах Краматорского района еще остаются 652 ребенка, подлежащие эвакуации.

Кроме того, в Днепропетровской области обязательная эвакуация объявлена в 40 населенных пунктах Синельниковского района. По состоянию на данный момент оттуда уже эвакуировано 378 детей.

