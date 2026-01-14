  1. В Украине

Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявили обязательную эвакуацию 40 детей

16:52, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей.
Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявили обязательную эвакуацию 40 детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины объявило обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующее решение было принято во время заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По данным министерства, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

Алексей Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях постоянной угрозы обстрелов.

В министерстве также напомнили, что обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями продолжается и в других регионах. В частности, в Донецкой области с апреля 2023 года по 11 января 2026 года эвакуировано 19 447 детей, в общинах Краматорского района еще остаются 652 ребенка, подлежащие эвакуации.

Кроме того, в Днепропетровской области обязательная эвакуация объявлена в 40 населенных пунктах Синельниковского района. По состоянию на данный момент оттуда уже эвакуировано 378 детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Запорожье эвакуация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]