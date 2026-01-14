Сергей Власенко назвал обыск в его кабинете НАБУ попыткой давления на ВСК

Народный депутат Сергей Власенко связал обыски со своей политической позицией.

Народный депутат Сергей Власенко заявил, что считает действия Национального антикоррупционного бюро давлением на него из-за его политической и публичной позиции. Об этом он сообщил в публичном заявлении, комментируя обыски, которые, по его словам, состоялись в его кабинете в офисе партии «Батькивщина».

По словам Власенко, на момент проведения следственных действий он находился в командировке за границей — на заседании комитета ПарламенВСКой ассамблеи Совета Европы по вопросам отбора судей Европейского суда по правам человека, членом которого он является уже одиннадцать лет. При этом, как отметил депутат, в НАБУ якобы считают, что в это же время он мог совершать противоправные действия в Украине.

Власенко связывает интерес НАБУ к себе с его многолетней публичной критикой деятельности антикоррупционных органов. Он подчеркнул, что последовательно отстаивает эту позицию на протяжении многих лет.

Депутат также обратил внимание, что правоохранительные органы не проявляли интереса к материалам Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая изучала возможные факты коррупции в судебной и правоохранительной системе, в частности в Высшей квалификационной комиссии судей, конкурсах на судейские должности и деятельности наблюдательных советов государственных предприятий.

Власенко отметил, что после избрания его председателем ВСК в июне 2025 года он официально обращался ко всем правоохранительным органам с запросом о наличии к нему уголовных претензий, и все органы, включая НАБУ и САП, предоставили письменные ответы об их отсутствии.

Отдельно депутат заявил, что, по имеющейся у него информации, обыск в его кабинете проводился без постановления следственного судьи и без согласования с прокурором, под предлогом «неотложности» следственных действий, несмотря на то, что правоохранительные органы были проинформированы о его командировке с 10 января 2026 года.

Народный депутат подчеркнул, что расценивает такие действия как попытку давления на него в связи с его деятельностью в парламенте и работой Временной следственной комиссии.

