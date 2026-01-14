  1. В Украине

Сергей Власенко назвал обыск в его кабинете НАБУ попыткой давления на ВСК

15:01, 14 января 2026
Народный депутат Сергей Власенко связал обыски со своей политической позицией.
Народный депутат Сергей Власенко заявил, что считает действия Национального антикоррупционного бюро давлением на него из-за его политической и публичной позиции. Об этом он сообщил в публичном заявлении, комментируя обыски, которые, по его словам, состоялись в его кабинете в офисе партии «Батькивщина».

По словам Власенко, на момент проведения следственных действий он находился в командировке за границей — на заседании комитета ПарламенВСКой ассамблеи Совета Европы по вопросам отбора судей Европейского суда по правам человека, членом которого он является уже одиннадцать лет. При этом, как отметил депутат, в НАБУ якобы считают, что в это же время он мог совершать противоправные действия в Украине.

Власенко связывает интерес НАБУ к себе с его многолетней публичной критикой деятельности антикоррупционных органов. Он подчеркнул, что последовательно отстаивает эту позицию на протяжении многих лет.

Депутат также обратил внимание, что правоохранительные органы не проявляли интереса к материалам Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая изучала возможные факты коррупции в судебной и правоохранительной системе, в частности в Высшей квалификационной комиссии судей, конкурсах на судейские должности и деятельности наблюдательных советов государственных предприятий.

Власенко отметил, что после избрания его председателем ВСК в июне 2025 года он официально обращался ко всем правоохранительным органам с запросом о наличии к нему уголовных претензий, и все органы, включая НАБУ и САП, предоставили письменные ответы об их отсутствии.

Отдельно депутат заявил, что, по имеющейся у него информации, обыск в его кабинете проводился без постановления следственного судьи и без согласования с прокурором, под предлогом «неотложности» следственных действий, несмотря на то, что правоохранительные органы были проинформированы о его командировке с 10 января 2026 года.

Народный депутат подчеркнул, что расценивает такие действия как попытку давления на него в связи с его деятельностью в парламенте и работой Временной следственной комиссии.

