В Виннице мужчина незаконно напечатал на сумму более 5 млн гривен марок различных номиналов «Укрпочты»

В Виннице правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему местному жителю, которого подозревают в незаконном использовании торговой марки АО «Укрпочта» и нанесении предприятию материального ущерба на сумму более 5 миллионов гривен.

По данным Нацполиции, мужчина без разрешения правообладателя организовал изготовление полиграфической продукции, визуально похожей на официальную торговую марку «Укрпочты». В течение нескольких месяцев он печатал тысячи марочных листов разных номиналов. Часть продукции уже реализовали, другую хранили для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и в арендованных помещениях полицейские изъяли полиграфическое оборудование, расходные материалы для печати и значительные объемы готовой продукции.

По оценке следствия, незаконное использование торговой марки нанесло АО «Укрпочта» ущерб в особо крупном размере — более 5 миллионов гривен.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, возможные каналы сбыта и лиц, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

