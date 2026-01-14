  1. В Украине

В Виннице мужчина незаконно напечатал на сумму более 5 млн гривен марок различных номиналов «Укрпочты»

19:28, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему мужчине, который, по данным следствия, печатал и продавал фальшивую полиграфическую продукцию с логотипом АО «Укрпочта».
В Виннице мужчина незаконно напечатал на сумму более 5 млн гривен марок различных номиналов «Укрпочты»
Фото: Нацполиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему местному жителю, которого подозревают в незаконном использовании торговой марки АО «Укрпочта» и нанесении предприятию материального ущерба на сумму более 5 миллионов гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Нацполиции, мужчина без разрешения правообладателя организовал изготовление полиграфической продукции, визуально похожей на официальную торговую марку «Укрпочты». В течение нескольких месяцев он печатал тысячи марочных листов разных номиналов. Часть продукции уже реализовали, другую хранили для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и в арендованных помещениях полицейские изъяли полиграфическое оборудование, расходные материалы для печати и значительные объемы готовой продукции.

По оценке следствия, незаконное использование торговой марки нанесло АО «Укрпочта» ущерб в особо крупном размере — более 5 миллионов гривен.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, возможные каналы сбыта и лиц, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

Фото: Нацполиция

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Винница Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]