НБУ смягчил валютные ограничения – что изменилось для украинского бизнеса

Нацбанк ввел новый «заемный» лимит и уточнил правила валютного регулирования.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк с 14 января смягчил ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса.

Новый «заемный» лимит в стимулирующей валютной либерализации

НБУ вводит новый стимулирующий лимит – «заемный», чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными средствами из-за рубежа.

Ключевая цель изменений — создать регуляторную основу для содействия реструктуризации «старых» внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины.

Размер «заемного» лимита будет равен сумме средств, поступивших по кредиту или займу из-за рубежа в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.

В пределах «заемного» лимита бизнес сможет осуществлять операции, предусмотренные стимулирующей либерализацией:

погашение «старых» кредитов и займов (полученных до 20 июня 2023 года) и выплата процентов по ним;

расчеты за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021 года;

возврат нерезиденту-покупателю предоплаты за товар, которая была уплачена до 23 февраля 2022 года;

финансирование собственных зарубежных обособленных подразделений (свыше установленного лимита);

репатриация дивидендов (свыше установленного лимита).

Особенности «заемного» лимита:

в случае погашения основной суммы привлеченного кредита будет эквивалентно уменьшаться предельная сумма в пределах «заемного» лимита;

после осуществления операций в пределах «заемного» лимита перевод средств из Украины для погашения основной суммы привлеченного кредита ограничивается суммой долга по кредиту, уменьшенной на сумму операций, осуществленных в пределах лимита;

валютные операции в пределах «заемного» лимита осуществляются в банке, на счета в котором бизнес получил привлеченный кредит.

Другие параметры таких кредитов должны соответствовать общим условиям для «новых» заимствований из-за рубежа, установленным постановлением Правления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями):

по кредиту должна соблюдаться максимальная процентная ставка в размере 12% годовых;

запрещено досрочное проведение платежей по кредиту;

заемщик-резидент будет иметь возможность платить по таким кредитам проценты (в частности за счет купленной валюты);

разрешается погашение основной суммы кредита (в пределах остатка предельной суммы «заемного» лимита) за счет собственной иностранной валюты и со второго года пользования кредитом также за счет купленной иностранной валюты.

Возврат средств потребителям за возвращенные товары

Отечественные продавцы и производители товаров смогут переводить валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возмещения средств за возвращенный / непоставленный товар.

Условия для проведения соответствующих операций:

возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;

сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;

продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей».

Изменения позволят обеспечить равные условия для физических лиц-потребителей товаров, приобретенных на территории Украины, что поддержит привлекательность украинских производителей.

В то же время это не создаст дополнительного спроса на валюту — он нивелируется продажей валюты, поступившей в Украину при покупке товара.

Уточнение валютного регулирования

С целью имплементации распоряжения Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года № 1209-р НБУ ввел несколько мер в сфере валютного надзора за предельными сроками расчетов за экспорт товаров:

предусмотрел, что требования относительно предельных сроков расчетов не будут распространяться на товары, экспортируемые в соответствии с внешнеэкономическим договором, право требования по которому перешло к ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА), на сумму уплаченного ЭКА страхового возмещения экспортеру товаров. Эта мера будет способствовать достижению главной цели создания и функционирования ЭКА — стимулированию экспорта продукции, работ и услуг украинского происхождения;

исключил экспорт страховых услуг из перечня операций, к которым применяется требование о соблюдении предельных сроков расчетов. Таким образом, НБУ унифицировал валютное регулирование операций по страхованию с регулированием для других финансовых услуг, на осуществление которых предельные сроки расчетов не распространяются.

Смягчение валютных ограничений утверждено постановлением Правления Национального банка Украины № 2 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», а уточнение валютного регулирования — постановлением Правления Национального банка Украины № 3 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2019 года № 67».

Оба постановления приняты 13 января 2026 года и вступили в силу с 14 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.