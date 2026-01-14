Первая продажа авто в новом году: когда не нужно платить налог — разъяснение МВД

Первая продажа без налога, если продаете авто в 2026 году.

В Главном сервисном центре МВД напомнили правила налогообложения при продаже транспортных средств. Ключевым является то, что учет операций ведется в пределах календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Как отмечают в ведомстве, при продаже легкового автомобиля или мотоцикла первая сделка в течение года не подлежит налогообложению. При втором продаже необходимо уплатить налог в размере 5% от стоимости транспортного средства, а также военный сбор. Третий и каждый последующий продаж облагаются по ставке 18% плюс военный сбор.

В то же время для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов действуют другие правила: уже первый продаж в календарном году облагается по ставке 5% с дополнительной уплатой военного сбора.

Отдельно подчеркивается, что для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5%.

