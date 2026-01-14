  1. В Украине

В пункте пропуска «Ужгород» открыли пешеходную полосу движения, фото

21:07, 14 января 2026
В пункте пропуска «Ужгород» начала работать пешеходная полоса движения.
В пункте пропуска «Ужгород» открыли пешеходную полосу движения, фото
Фото: ГПСУ
В пункте пропуска «Ужгород» началось полноценное оформление пешеходов, которые пересекают государственную границу между Украиной и Словакией. Речь идет о переходе между украинским пунктом пропуска и словацким пунктом «Вишне Немецке».

Как сообщают в ГПСУ, соответствующая инфраструктура была обустроена в рамках договоренностей между правительствами двух стран. Пропуск пешеходов в этом пункте фактически стартовал еще с 3 января, а в настоящее время завершена подготовка отдельной пешеходной полосы для пересечения границы.

За время работы нового формата границы пограничники оформили около 4 тысяч человек, преимущественно граждан Украины. В среднем пограничный контроль в пункте пропуска проходят около 400 пешеходов в сутки.

Оформление пешеходов осуществляется круглосуточно. Лица проходят пограничный и таможенный контроль, проверка документов и внесение данных о лицах в ведомственные реестры в настоящее время происходят непосредственно на полосах движения. В будущем планируется обустройство рабочих мест и условий для проведения контрольных процедур в зале погранично-таможенного контроля.

