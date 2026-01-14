В Полтавской области создадут реестр потенциального жилья для ВПЛ

Полтавская область запустит интерактивную карту для поиска жилья переселенцами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавскую область планируют внести в новый реестр жилых объектов для внутренне перемещенных лиц, который будет представлен в виде интерактивной карты со всеми местами проживания переселенцев. Об этом сообщили в «Слуге Народа».

Перед созданием карты проведут инвентаризацию фонда государственного имущества, жилых и нежилых домов, общежитий и недостроев, которые можно оборудовать для проживания. Будут собирать сведения о техническом состоянии зданий, необходимых инвестициях, количестве доступных мест и потенциальных возможностях размещения людей в регионе.

Отмечается, что цель реестра — обновить информацию о возможном жилье и привлекать средства международных партнеров и гуманитарных организаций. На сегодняшний день в области насчитывается около 900 мест временного проживания. Инвентаризацию уже провели почти на тысяче объектов, из которых 57 признаны пригодными для проживания.

«Когда мы создадим этот реестр, это будет фактически база, он будет в виде карты. То есть все пострадавшие будут на карте видеть объекты, фото, количество мест, подавать заявку на проживание. Местные власти, центральные власти будут эффективно коммуницировать с международными партнерами, донорами, потому что в государственном бюджете, местных бюджетах нет ресурсов, и не будет много лет, чтобы все-все отстроить», – сообщил народный депутат, председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.