  1. В Украине

Глава МВФ Кристалина Георгиева совершила необъявленный визит в Украину

09:39, 15 января 2026
Кристалина Георгиева приехала в Украину для переговоров с Зеленским, правительством и НБУ о сотрудничестве с МВФ.
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева утром 15 января прибыла в Киев с неанонсированным визитом для проведения переговоров с руководством Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным собеседников агентства, Георгиева прибыла в украинскую столицу рано утром в четверг. Ее визит проходит накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Ожидается, что во время пребывания в Киеве глава МВФ проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями украинского бизнеса.

Детали поездки не разглашались из соображений безопасности. Последний раз Кристалина Георгиева посещала Украину в феврале 2023 года. В Reuters также напомнили, что она имеет родственные связи с Украиной — ее брат женат на украинке и находился в Харькове в начале полномасштабного вторжения РФ.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов. Реализация соглашения зависит от выполнения ряда условий, в частности принятия бюджета и обеспечения донорских финансовых гарантий. В МВФ отмечают, что Украина демонстрирует прогресс, и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в ближайшие недели.

Во время визита Георгиева также планирует оценить достижения Украины в ключевых сферах, в частности по принятию бюджета на 2026 год, расширению налоговой базы для увеличения внутренних доходов и привлечению масштабного внешнего финансирования на льготных условиях.

