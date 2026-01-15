Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва здійснила неоголошений візит до України

Крісталіна Георгієва приїхала до України для переговорів із Зеленським, урядом і НБУ щодо співпраці з МВФ.

Фото: REUTERS

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вранці 15 січня прибула до Києва з неанонсованим візитом для проведення переговорів з керівництвом України. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними співрозмовників агентства, Георгієва прибула до української столиці рано вранці у четвер. Її візит відбувається напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Очікується, що під час перебування в Києві очільниця МВФ проведе зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також з представниками українського бізнесу.

Деталі поїздки не розголошувалися з міркувань безпеки. Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну в лютому 2023 року. У Reuters також нагадали, що вона має родинні зв’язки з Україною — її брат одружений з українкою і перебував у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 млрд доларів. Реалізація угоди залежить від виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету та забезпечення донорських фінансових гарантій. У МВФ зазначають, що Україна демонструє прогрес, і очікують розгляду питання радою директорів у найближчі тижні.

Під час візиту Георгієва також планує оцінити досягнення України у ключових сферах, зокрема щодо ухвалення бюджету на 2026 рік, розширення податкової бази для збільшення внутрішніх доходів та залучення масштабного зовнішнього фінансування на пільгових умовах.

