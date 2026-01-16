  1. В Украине

Кого запрещено привлекать к сверхурочной работе — разъяснение Гоструда

20:11, 16 января 2026
К сверхурочным работам не допускаются отдельные категории работников, в том числе нуждающиеся в особых условиях труда.
Сверхурочная работа — это работа, выполняемая сверх установленной продолжительности рабочего дня или сверх нормы часов, определённой для учётного периода (например, недели или месяца), если применяется суммированный учёт рабочего времени.

Также сверхурочной считается работа сверх сокращённой продолжительности рабочего времени в предпраздничные и предвыходные дни, предусмотренной статьёй 53 КЗоТ Украины. Однако привлечение к сверхурочным работам разрешено не для всех. Об этом напоминает Гоструда.

Запрещается привлекать к сверхурочным работам:

  • беременных женщин (ст. 176 КЗоТ Украины);
  • женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (ст. 176 КЗоТ Украины);
  • лиц моложе восемнадцати лет (ст. 192 КЗоТ Украины);
  • работников, обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования — в дни занятий (ст. 220 КЗоТ Украины).

К сверхурочным работам могут привлекаться с их согласия:

  • женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет или ребёнка с инвалидностью (ст. 177 КЗоТ Украины);
  • лица с инвалидностью при условии, что такая работа не противоречит медицинским рекомендациям (ст. 172 КЗоТ Украины).

Даже во время военного положения привлечение к сверхурочным работам должно быть обоснованным и оформленным документально.

Согласно условиям статьи 65 КЗоТ Украины сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

В период действия военного положения ограничения, установленные статьёй 65 КЗоТ Украины, сняты в соответствии со статьёй 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», что позволяет привлекать к сверхурочной работе больше, чем в мирное время, но не освобождает от её оплаты.

Работодатель обязан вести учёт сверхурочных работ каждого работника.

Запрещается компенсировать сверхурочную работу отгулом.

Кроме того, статья 64 КЗоТ Украины предусматривает, что привлечение работников к сверхурочным работам может осуществляться только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) соответствующего предприятия, учреждения или организации.

Гоструда

Лента новостей

Блоги
Публикации
