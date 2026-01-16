  1. В Україні

Кого заборонено залучати до надурочних робіт — роз’яснення Держпраці

20:11, 16 січня 2026
До надурочних робіт не допускаються окремі категорії працівників, зокрема ті, хто потребує особливих умов праці.
Надурочна робота — це робота, яка виконується понад встановлену тривалість робочого дня або понад норму годин, визначену для облікового періоду (наприклад, тижня чи місяця), якщо застосовується підсумований облік робочого часу.

Також надурочною вважається робота понад скорочений робочий час у передсвяткові та передвихідні дні, передбачений статтею 53 КЗпП України. Однак залучення до надурочних робіт дозволене не для всіх.  Про це нагадує Держпраці.

Забороняється  залучати до надурочних робіт :

  • вагітних жінок (ст. 176 КЗпП України);
  • жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.176 КЗпП України);
  • осіб, молодше вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП України);
  • працівників, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, у дні занять (ст. 220 КЗпП України).

До надурочних робіт  можуть залучатися за їхньою згодою:

  • жінки, які мають дітей від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю (ст. 177 КЗпП України);
  • особи з інвалідністю, за умови, що така робота не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП України).

Навіть під час воєнного стану залучення до надурочних робіт має бути обґрунтованим і документально оформленим.

Відповідно до умов ст. 65 КЗпП України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

У період дії воєнного стану обмеження встановлені ст. 65 КЗпПУ знято згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що дозволяє залучати до наднормової праці більше, ніж за мирного часу, але не звільняє від оплати.

Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Забороняється компенсувати надурочну роботу відгулом.

Крім того, ст. 64 КЗпП України передбачає, що залучення працівників до надурочних робіт може здійснюватися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) відповідного підприємства, установи чи організації.

Держпраці

