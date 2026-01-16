  1. В Украине

В Одессе призывают экономить свет: ограничат подсветку фасадов, а бизнесу советуют меньше пользоваться обогревателями

23:59, 16 января 2026
В Одессе из-за роста нагрузки на энергосистему и морозы вводят дополнительные меры по экономии электроэнергии.
Фото: Новини.LIVE
В Одессе внедряют дополнительные меры по экономии электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме и роста нагрузки на сети в результате морозов.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.

С целью предотвращения перегрузки электросетей, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила ряд ограничений для предприятий и жителей города.

Предприятиям и учреждениям рекомендуют:

  • сократить потребление электроэнергии в рабочее и нерабочее время;
  • минимизировать использование кондиционеров и электрообогревателей;
  • временно ограничить или прекратить работу внешней рекламы, подсветки фасадов и вывесок, за исключением социальной рекламы и сообщений экстренных служб.

Жителей Одессы призывают:

  • избегать одновременного включения энергоёмкой бытовой техники;
  • по возможности сокращать потребление электроэнергии в часы пик;
  • использовать энергосберегающие режимы бытовых приборов.

В горсовете добавили, что Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно. Их дополнительно обеспечат тепловыми приборами и запасами воды, чтобы поддержать жителей в случае ухудшения ситуации.

Напомним, что дома с электроотоплением могут быть отнесены к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не отключали свет.

