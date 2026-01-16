В Одессе призывают экономить свет: ограничат подсветку фасадов, а бизнесу советуют меньше пользоваться обогревателями
В Одессе внедряют дополнительные меры по экономии электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме и роста нагрузки на сети в результате морозов.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
С целью предотвращения перегрузки электросетей, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила ряд ограничений для предприятий и жителей города.
Предприятиям и учреждениям рекомендуют:
- сократить потребление электроэнергии в рабочее и нерабочее время;
- минимизировать использование кондиционеров и электрообогревателей;
- временно ограничить или прекратить работу внешней рекламы, подсветки фасадов и вывесок, за исключением социальной рекламы и сообщений экстренных служб.
Жителей Одессы призывают:
- избегать одновременного включения энергоёмкой бытовой техники;
- по возможности сокращать потребление электроэнергии в часы пик;
- использовать энергосберегающие режимы бытовых приборов.
В горсовете добавили, что Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно. Их дополнительно обеспечат тепловыми приборами и запасами воды, чтобы поддержать жителей в случае ухудшения ситуации.
Напомним, что дома с электроотоплением могут быть отнесены к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не отключали свет.
