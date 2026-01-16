В Одесі закликають економити світло: обмежать підсвітку фасадів, а бізнесу радять менше користуватися обігрівачами
В Одесі впроваджують додаткові заходи з економії електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі та зростання навантаження на мережу внаслідок морозів.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
З метою запобігання перенавантаженню електромереж, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала низку обмежень для підприємств та жителів міста.
Підприємствам та установам рекомендують:
- скоротити використання електроенергії у робочий та неробочий час;
- мінімізувати застосування кондиціонерів і електрообігрівачів;
- тимчасово обмежити або припинити роботу зовнішньої реклами, підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами та повідомлень екстрених служб.
Жителів Одеси закликають:
- уникати одночасного вмикання енергоємної побутової техніки;
- по можливості зменшити споживання електроенергії у години пік;
- використовувати енергоощадні режими роботи побутових приладів.
У міській раді додали, що Пункти незламності продовжують працювати цілодобово. Їх додатково забезпечать тепловими приладами та запасами води, щоб підтримати мешканців у разі погіршення ситуації.
Нагадаємо, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.