В Одесі закликають економити світло: обмежать підсвітку фасадів, а бізнесу радять менше користуватися обігрівачами

В Одесі через зростання навантаження на енергосистему та морози запроваджують додаткові заходи з економії електроенергії.

В Одесі впроваджують додаткові заходи з економії електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі та зростання навантаження на мережу внаслідок морозів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

З метою запобігання перенавантаженню електромереж, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала низку обмежень для підприємств та жителів міста.

Підприємствам та установам рекомендують:

скоротити використання електроенергії у робочий та неробочий час;

мінімізувати застосування кондиціонерів і електрообігрівачів;

тимчасово обмежити або припинити роботу зовнішньої реклами, підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами та повідомлень екстрених служб.

Жителів Одеси закликають:

уникати одночасного вмикання енергоємної побутової техніки;

по можливості зменшити споживання електроенергії у години пік;

використовувати енергоощадні режими роботи побутових приладів.

У міській раді додали, що Пункти незламності продовжують працювати цілодобово. Їх додатково забезпечать тепловими приладами та запасами води, щоб підтримати мешканців у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло.

