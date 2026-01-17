Ветеран имеет менее 6 месяцев страхового стажа — что с больничными
Гоструда разъясняет, как оплачивают больничные ветерану войны со страховым стажем менее шести месяцев.
Отмечается, что в соответствии с частью 1 пунктом 5 статьи 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», застрахованным лицам, в том числе ветеранам войны, размер пособия по временной нетрудоспособности начисляется в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода).
Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 12 этого Закона застрахованные лица, которые в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая, по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, имеют страховой стаж менее шести месяцев, имеют право на страховые выплаты в соответствии с этим Законом в следующих размерах: пособие по временной нетрудоспособности — исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.
Таким образом, если работник, который имеет статус ветерана войны и в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая, по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, имеет страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности ему начисляется в размере 100% из расчёта минимальной заработной платы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.