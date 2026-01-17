  1. В Україні

Ветеран має менше 6 місяців страхового стажу — що з лікарняними

10:17, 17 січня 2026
Якщо ветеран війни пропрацював менше шести місяців за останній рік перед лікарняним, йому все одно виплачують 100% допомоги по тимчасовій непрацездатності, але рахують її від мінімальної зарплати.
колаж Інформатор
Держпраці пояснює, як оплачують лікарняні ветерану війни зі стажем менше шести місяців.

Зазначається, що відповідно до частини 1 пункту 5 статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», застрахованим особам, у тому числі ветеранам війни, розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Згідно підпункту 1 пункту 4 статті 12 цього Закону застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на страхові виплати відповідно до цього Закону в таких розмірах: допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Отже, якщо ж працівник, який має статус ветерана війни і протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування він має страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності йому нараховується у розмірі 100% з розрахунку мінімальної заробітної плати.

ЗСУ Держпраці

Стрічка новин

Блоги
Публікації
