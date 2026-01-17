  1. В Украине

Пенсия в 65 лет: какой стаж нужен в 2026 году

09:42, 17 января 2026
С 1 января в Украине изменились правила выхода на пенсию по возрасту.
С 1 января 2026 года в Украине изменились правила выхода на пенсию по возрасту. Украинцы, планирующие выход на пенсию в 65 лет, смогут рассчитывать на пенсионное обеспечение только при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2026 году для назначения пенсии по возрасту требуется такой страховой стаж:

  • в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
  • в 63 года - не менее 23 лет;
  • в 65 лет – не менее 15 лет.

Пенсионный фонд сообщает, что если возрасту 60/63/65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32/22/15 лет соответственно.

Напомним, что в ПФУ разъяснили, что делать, если для выхода на пенсию в 65 лет лицу не хватает одного года стажа.

