  1. В Украине

Для выхода на пенсию в 65 лет лицу не хватает одного года стажа: ПФ сообщил, что можно сделать

18:04, 15 января 2026
ПФ отметил, что страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.
Пенсионный фонд продолжает отвечать на вопросы украинцев относительно выхода на пенсию и пенсионных выплат.

На этот раз в ПФУ обратилось лицо со следующим вопросом: «Мне 64 года, имею 14 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 65 лет не хватает одного года стажа. Могу ли я в течение этого года уплачивать добровольные пенсионные взносы и выйти на пенсию в 65 лет?»

«Да, вы имеете такую возможность», — ответили в ПФ.

Там отметили, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся пенсионерами, могут добровольно уплачивать страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом Украины.

Условием для заключения такого договора является наличие сведений о лице в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

«Следует учитывать, что добровольно уплаченные страховые взносы зачисляются в страховой стаж за тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Уплачивать добровольные страховые взносы вы можете до момента назначения пенсии, в том числе в течение года, которого вам не хватает для выхода на пенсию в 65 лет», — заявили в Пенсионном фонде.

Также там добавили, что страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

