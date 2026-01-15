Для виходу на пенсію у 65 років особі бракує одного року стажу: ПФ повідомив, що можна зробити

ПФ зазначив, що страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд продовжує відповідати на запитання українців щодо виходу на пенсію та пенсійних виплат.

Цього разу до ПФУ звернулася особа з наступним запитанням: «Мені 64 роки, маю 14 років страхового стажу. Для виходу на пенсію у 65 років бракує одного року стажу. Чи можу протягом цього року сплачувати добровільні пенсійні внески і вийти на пенсію у 65 років?»

«Так, ви маєте таку можливість», - відповіли у ПФ.

Там зазначили, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи, які досягли 16-річного віку та які не є пенсіонерами, можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом України.

Умовою для укладення такого договору є наявність відомостей про особу в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

«Слід врахувати, що добровільно сплачені страхові внески зараховуються до страхового стажу за той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Сплачувати добровільні страхові внески ви можете до моменту призначення пенсії, зокрема протягом року, якого вам бракує для виходу на пенсію у 65 років», — заявили у Пенсійному фонді.

Також там додали, що страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.