  1. В Україні

Пенсія у 65 років: який стаж потрібен у 2026 році

09:42, 17 січня 2026
З 1 січня в Україні змінилися правила виходу на пенсію за віком.
З 1 січня 2026 року в Україні змінилися правила виходу на пенсію за віком. Українці, які планують вихід на пенсію у 65 років, зможуть розраховувати на пенсійне забезпечення лише за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для призначення пенсії за віком потрібен такий страховий стаж:

  • у 60 років — не менше 33 років стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років;
  • у 65 років — не менше 15 років.

Пенсійний фонд повідомляє, що якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно.

Нагадаємо, що у ПФУ роз’яснили, що робити, якщо для виходу на пенсію у 65 років особі бракує одного року стажу. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

