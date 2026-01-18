Условия выхода на пенсию в 63 года: что нужно знать украинцам
07:54, 18 января 2026
Если стажа не хватает, пенсия будет доступна только в 65 лет.
С 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные условия выхода на пенсию по возрасту. Согласно изменениям, в текущем году необходимый страховой стаж для назначения пенсии составляет:
в 60 лет - не менее 33 лет стажа;
в 63 года - не менее 23 лет;
в 65 лет – от 15 лет и более.
Таким образом, в 63 года в 2026 году можно выйти на пенсию только при наличии не менее 23 лет страхового стажа. Если такого стажа не хватает, человеку предстоит 65 лет.
Напомним, в ПФУ напомнили о списке документов, необходимых для назначения пенсии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.