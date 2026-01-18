  1. В Україні

Умови виходу на пенсію в 63 роки: що слід знати українцям

07:54, 18 січня 2026
Якщо стажу не вистачає, пенсія буде доступною лише у 65 років.
Умови виходу на пенсію в 63 роки: що слід знати українцям
Із 1 січня 2026 року в Україні діють оновлені умови виходу на пенсію за віком. Відповідно до змін, цього року необхідний страховий стаж для призначення пенсії становить:

у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — від 15 років і більше.

Таким чином, у 63 роки в 2026 році можна вийти на пенсію лише за умови наявності щонайменше 23 років страхового стажу. Якщо такого стажу не вистачає, людина має чекати 65 років. 

Нагадаємо, у ПФУ нагадали про список документів, які необхідні для призначення пенсії. 

