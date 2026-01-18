  1. В Украине
  2. / Фото

Выдавали себя за волонтеров и присвоили 9 квартир — в Киеве будут судить мошенников

10:19, 18 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Злоумышленники под видом волонтерской помощи незаконно завладели девятью квартирами киевлян на сумму около 14 миллионов гривен.
Выдавали себя за волонтеров и присвоили 9 квартир — в Киеве будут судить мошенников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанут участники мошеннической организованной преступной группы, которые, выдавая себя за волонтеров, присвоили 9 квартир в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила полиция Киева.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители установили, что организатором схемы был 48-летний житель столицы, который привлек к противоправной деятельности еще пятерых сообщников, среди которых три женщины и двое мужчин в возрасте от 37 до 53 лет.

Отмечается, что злоумышленники действовали по заранее продуманной и отлаженной схеме: они подыскивали лиц из социально незащищенных слоев населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и имели в собственности недвижимость в Киеве.

«Чтобы войти к ним в доверие, фигуранты представлялись волонтерами, бесплатно приносили им продукты и другие необходимые вещи, создавая иллюзию заботы и поддержки.

В дальнейшем злоумышленники предлагали “помощь” в продаже квартир — якобы для последующего приобретения другого жилья меньшей площади, чтобы заработать средства для нужд потерпевших. На самом деле эти обещания были частью мошеннической схемы. Воспользовавшись доверием владельцев недвижимости, дельцы обманным путем завладевали правоустанавливающими документами на их квартиры и организовывали переоформление права собственности на подставных лиц или на себя, в то время как настоящие владельцы оставались просто под открытым небом», — заявили в полиции.

В результате противоправных действий фигуранты незаконно присвоили девять квартир на территории Киева и Киевской области на общую сумму около 14 миллионов гривен. Установлено, что они пытались присвоить еще пять квартир в столице, однако правоохранители помешали их преступным намерениям.

На квартиры, которыми злоумышленники незаконно завладели, по ходатайству следователей в настоящее время наложен арест.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция мошенник Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]