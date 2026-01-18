Выдавали себя за волонтеров и присвоили 9 квартир — в Киеве будут судить мошенников

Злоумышленники под видом волонтерской помощи незаконно завладели девятью квартирами киевлян на сумму около 14 миллионов гривен.

В Киеве перед судом предстанут участники мошеннической организованной преступной группы, которые, выдавая себя за волонтеров, присвоили 9 квартир в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители установили, что организатором схемы был 48-летний житель столицы, который привлек к противоправной деятельности еще пятерых сообщников, среди которых три женщины и двое мужчин в возрасте от 37 до 53 лет.

Отмечается, что злоумышленники действовали по заранее продуманной и отлаженной схеме: они подыскивали лиц из социально незащищенных слоев населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и имели в собственности недвижимость в Киеве.

«Чтобы войти к ним в доверие, фигуранты представлялись волонтерами, бесплатно приносили им продукты и другие необходимые вещи, создавая иллюзию заботы и поддержки.

В дальнейшем злоумышленники предлагали “помощь” в продаже квартир — якобы для последующего приобретения другого жилья меньшей площади, чтобы заработать средства для нужд потерпевших. На самом деле эти обещания были частью мошеннической схемы. Воспользовавшись доверием владельцев недвижимости, дельцы обманным путем завладевали правоустанавливающими документами на их квартиры и организовывали переоформление права собственности на подставных лиц или на себя, в то время как настоящие владельцы оставались просто под открытым небом», — заявили в полиции.

В результате противоправных действий фигуранты незаконно присвоили девять квартир на территории Киева и Киевской области на общую сумму около 14 миллионов гривен. Установлено, что они пытались присвоить еще пять квартир в столице, однако правоохранители помешали их преступным намерениям.

На квартиры, которыми злоумышленники незаконно завладели, по ходатайству следователей в настоящее время наложен арест.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

