Видавали себе за волонтерів та привласнили 9 квартир — у Києві судитимуть шахраїв

Зловмисники під виглядом волонтерської допомоги незаконно заволоділи дев’ятьма квартирами киян на суму близько 14 мільйонів гривень

У Києві перед судом постануть учасники шахрайської організованої злочинної групи, які, видаючи себе за волонтерів, привласнили 9 квартир у Києві та Київській області. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 48-річний мешканець столиці, який залучив до протиправної діяльності ще п’ятьох спільників, серед яких три жінки та двоє чоловіків, віком 37 – 53 роки.

Зазначається, що зловмисники діяли за заздалегідь продуманою та налагодженою схемою: вони підшуковували осіб із соціально незахищених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах та мали у власності нерухомість у Києві.

«Щоб увійти до них в довіру, фігуранти представлялися волонтерами, безкоштовно приносили їм продукти та інші необхідні речі, створюючи ілюзію турботи та підтримки.

Надалі зловмисники пропонували «допомогу» у продажу квартир – нібито для подальшого придбання іншого житла меншого за площею, аби заробити кошти для потреб потерпілих. Насправді ці обіцянки були частиною шахрайської схеми. Скориставшись довірою власників нерухомості, ділки обманом заволодівали правовстановлюючими документами на їхні квартири та організовували переоформлення права власності на підставних осіб або на себе, в той час коли справжні власники лишались просто неба», - заявили у поліції.

У результаті протиправних дій фігуранти незаконно привласнили дев’ять квартир на території Києва та Київської області на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Встановлено, що вони намагалися привласнити ще п’ять квартир у столиці, однак правоохоронці завадили їх злочинним намірам.

На квартири, якими незаконно заволоділи зловмисники, за клопотанням слідчих наразі накладено арешт.

Тепер зловмисника загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

