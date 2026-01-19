Является ли смена владельца основанием для прекращения трудовых отношений - разъяснение Гоструда

Новый собственник предприятия продолжает трудовое правоотношение с имеющимися работниками.

В Гоструда объяснили, прекращаются ли трудовые отношения при передаче субъекта хозяйствования.

Указывается, что Законом Украины «О внесении изменения в Кодекс законов о труде Украины относительно трудовых отношений при передаче субъекта хозяйствования» №3677-IX от 25 апреля 2024 года Кодекс законов о труде Украины был дополнен статьёй 36-¹.

Данной статьей предусмотрено, что передача субъекта хозяйствования — это смена собственника предприятия, учреждения, организации, их реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование), выделение, а также смена собственника/пользователя имущества или его части, за которой стоит организованная группа ресурсов, используемых работодателем (работодателем — физическим лицом), с сохранением вида экономической деятельности, осуществляемой отчуждателем.

Отчуждателем является любое юридическое лицо или работодатель — физическое лицо, которое передаёт субъект хозяйствования. Приобретателем является любое юридическое лицо или работодатель — физическое лицо, которое в результате передачи получает субъект хозяйствования, за которым стоит организованная группа ресурсов, продолжает тот же вид экономической деятельности, что и отчуждатель, и становится участником существующих трудовых отношений.

В случае передачи субъекта хозяйствования трудовые отношения работников продолжаются с приобретателем. Права и обязанности по трудовым договорам, существовавшим между работниками и отчуждателем, переходят к приобретателю.

В случае передачи субъекта хозяйствования статус и функции выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), а при отсутствии первичной профсоюзной организации — свободно избранных и уполномоченных представителей (представителя) работников сохраняются и подлежат выполнению на тех же условиях, которые существовали до перехода прав и обязанностей от отчуждателя, с которым у работников заключены трудовые договоры, к приобретателю.

Отчуждатель и приобретатель обязаны не позднее чем за 10 рабочих дней до осуществления передачи субъекта хозяйствования письменно или с использованием технических средств электронных коммуникаций проинформировать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), а при отсутствии первичной профсоюзной организации — свободно избранных и уполномоченных представителей (представителя) работников, а при их отсутствии — работников о:

– дате или ориентировочной дате передачи субъекта хозяйствования;

– причинах передачи субъекта хозяйствования;

– правовых, экономических и социальных последствиях передачи субъекта хозяйствования для работников;

– любых мерах, предусмотренных в отношении работников.

Таким образом, трудовые отношения при передаче субъекта хозяйствования не прекращаются, а продолжаются с приобретателем.

