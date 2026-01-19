Чи є зміна власника підставою для припинення трудових відносин — роз’яснення Держпраці

Новий власник підприємства продовжує трудові правовідносини з наявними працівниками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці пояснили, чи припиняються трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання.

Зазначається, що законом України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання» №3677-IX від 25 квітня 2024 року доповнено Кодекс законів про працю України статтею 36-1.

Цією статтею передбачено, що передача суб’єкта господарювання – це зміна власника підприємства, установи, організації, їх реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, а також зміна власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем.

Відчужувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець – фізична особа, яка передає суб’єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець – фізична особа, яка внаслідок передачі отримує суб’єкт господарювання, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин.

У разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

У разі передачі суб’єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до переходу прав і обов’язків від відчужувача, з яким у працівників укладені трудові договори, до набувача.

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб’єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності – працівників про:

дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;

причини передачі суб’єкта господарювання;

правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;

будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Таким чином, трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання не припиняються, а продовжуються з набувачем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.